На критику о работе милиции в Жогорку Кенеше ответил заместитель министра

На заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции во время рассмотрения поправок в Кодекс о правонарушениях депутаты высказали недовольство работой милиции. Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил на критику.

По его словам, в стране острая нехватка следователей. В Бишкеке 30 процентов мест вакантные.

«Все потому, что они не выдерживают нагрузки. Раз в неделю следователю выпадает дежурство, во время которого к нему поступает около 60 материалов. Он их должен рассмотреть. По каждому надо допрашивать людей. Из этих 60 материалов только 10 процентов преступления, по которым надо дать юридическую оценку и возбудить уголовное дело или вынести решение об отказе. Остальные не имеют отношения к работе следователя», — рассказал Эркебек Аширходжаев.

Он отметил, что, согласно последним поправкам в законы, на следователей возложили много работы. Если раньше уголовный розыск сам занимался приемом заявлений и собирал материалы по уголовным делам, а потом передавал следствию, то сейчас, чтобы кого-то опросить, надо получить разрешение следователя, а заявления принимать нельзя.

«Если, например, произошла массовая драка, подрались 20-30 человек, то всех должен опросить один следователь. Мы даже не можем создать группу. На опрос такого числа людей уходит два дня, а чтобы качественно допросить, надо исписать 4-5 листов бумаги», — пожаловался заместитель министра.

Он рассказал, что в 2024 году в Бишкеке устроились на работу следователями 30 выпускников Академии МВД, из которых 18 уже написали рапорты и уволились.