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Власть

С Днем знаний поздравил кыргызстанцев Садыр Жапаров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем знаний.

«С началом нового учебного года все школы, высшие учебные заведения и другие образовательные учреждения открывают свои двери, с нетерпением ожидая наше будущее поколение. В этом учебном году более 127 тысяч детей по всей республике впервые переступят порог школы, погрузятся в мир знаний и начнут свой путь в будущее.

Именно поэтому я от всей души поздравляю всех вас — учителей, учащихся, студентов и родителей — с Днем знаний — 1 сентября!

В сегодняшнем быстро меняющемся мире, где царит эра цифровых технологий, каждая страна осознает, что система образования является основой развития, и уделяет ей особое внимание. Мы также стремимся не отставать от мировых тенденций и рассматриваем устойчивое развитие сферы образования как одно из приоритетных направлений государственной политики.

Для повышения качества образования мы создаем все необходимые условия. В настоящее время государство усиливает заботу о детях в регионах республики, строит современные школы с необходимыми условиями, которые постепенно вводятся в эксплуатацию.

В этом году в рамках реализации государственной программы «Алтын казык», направленной на повышение качества образования, мы приняли ряд важных решений по переходу школьной системы образования на 12-летний формат.

Впервые в истории страны выделены средства на покупку ноутбуков для учителей. На первом этапе будут обеспечены учителя STEM-предметов, а затем все учителя школ.

В школах уделяется особое внимание повышению научно-технического уровня знаний учащихся. Наряду с этим важное значение придается воспитанию уважения к старшим, наставникам, сохранению национальных традиций и обычаев, а также знанию кыргызского языка, как языка гражданина Кыргызстана.

Таким образом, с учетом национальных интересов в эпоху глобализации, мы прилагаем усилия для улучшения системы образования в нашей стране и ее интеграции в мировое образовательное пространство», — говорится в тексте.

Глава государства призвал учащихся и студентов «стремиться к разносторонним знаниям».

«Вы добьетесь успехов, которые прославят Кыргызстан и поднимут флаг нашей суверенной страны. Есть хорошая фраза — только знание делает человека свободным и великим. Пусть путь ребят, переступающих порог школы, будет успешным. Желаю всем школьникам и студентам войти в новый учебный год с новым духом, новой силой и энергией», — отметил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303686/
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