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Власть

Отказ от жизни по чужим правилам — это не авторитаризм, заявил Садыр Жапаров

На торжественной церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Ала-Тоо президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости.

Он отметил, что в знак продолжения дела наших предков и в честь 100-летия создания Кара-Киргизской автономной области, предшественницы современного Кыргызстана, подняли государственный флаг на высоту 100 метров в столице.

«Пусть наш суверенитет никогда не будет под угрозой. Пусть развитие Кыргызстана продолжает достигать новых высот и наш красный флаг всегда гордо реет», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что независимость для нас — священная ценность.

«Сегодня у нас есть наш родной язык, на котором создан величайший эпос «Манас», наша богатая традициями и обычаями национальная культура, наша глубокая история и, самое главное, молодежь, которая несет в себе духовное наследие наших предков способна еще выше поднять наш красный флаг. Мы — великий народ с сильным духом», — сказал Садыр Жапаров.

Об авторитаризме

Президент отметил, что в годы независимости мы сталкивались с разными вызовами. Слепое копирование чужой культуры привело к появлению чуждых нашему менталитету и ценностям явлений.

«В результате наши святые понятия искажены и наша страна ослабла. Несдержанную речь стали считать проявлением народной воли, анархию приняли за демократию, а свободу слова заменили сплетнями и слухами. Люди с толстым кошельком создавали партии в своих интересах и участвовали в выборах. Даже сейчас есть те, кто утверждает, что Кыргызстан становится авторитарным государством, навязывая ложные пути и сбивая с толку. Сегодня мы наблюдаем, как во всем мире, особенно в развитых демократических странах, растет запрос на безопасность. Только система управления, адекватно реагирующая на вызовы и угрозы современности, может ответить на них на должном уровне», — заметил Садыр Жапаров.

По его словам, для этого вертикаль власти должна быть сильной и строгой. Лидеры должны быть справедливыми и ответственными перед родиной. В противном случае будет трудно противостоять вызовам и угрозам времени.

Нахождение разумного баланса между демократией и управлением государством, между рынком и государственным регулированием, отказ от жизни по чужим правилам и забота о национальных интересах — это не авторитаризм. Это основа нашего независимого государства, которое мы сегодня укрепляем.

Садыр Жапаров

Президент отметил, что суверенное государство, прежде всего, должно быть способно обеспечивать стабильность и безопасность своих граждан.«Поэтому для нас первостепенной задачей является обеспечение всесторонней безопасности. Сегодня мы уверенно говорим, что встали на путь строительства нового Кыргызстана. Все это — результат наших правильных действий в области конституционной, бюджетно-налоговой, энергетической и других реформ, консолидации вертикали власти и укрепления верховенства закона», — считает Садыр Жапаров.

Об экономике и новых проектах

Он поблагодарил парламент за поддержку решений власти, крупных проектов, реформ и законопроектов «без задержек и пустых слов». Именно поэтому, по словам Садыра Жапарова, наша экономика, внутренняя и внешняя политика продвигаются быстро, создавая успехи.

«Восстановлена историческая справедливость, месторождение Кумтор перешло в государственную собственность, фискальная политика взята под контроль, налогообложение и таможенные системы, составляющие основу государственного бюджета, приведены в порядок. Благодаря нашей беспощадной борьбе с коррупцией мы сумели повысить престиж наших учителей и наших врачей, повысив их заработные платы. Социальные объекты, такие как школы и больницы, начали расти повсеместно. Одновременно мы смогли поднять боеспособность нашей армии на должный уровень», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что в 2023 году объем ВВП страны превысил 1,2 триллиона сомов, а за первые семь месяцев этого года он составил 677 миллиардов сомов, показывая рост экономики на 8,7 процента. Ожидается, что к концу года бюджет превысит 660 миллиардов сомов.

«За последние два года мы приступили к реализации крупных проектов. Если не учитывать строительство малых ГЭС, такие проекты, как «Камбар-Ата-1» и строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, стоят на переднем плане наших амбициозных и перспективных начинаний», — заметил глава государства.

Садыр Жапаров обратил внимание на то, что сегодня мы достигли уровня, когда можем вступать в равноправные, взаимовыгодные отношения с другими развитыми государствами.

«Вчера мы открыли и ввели в эксплуатацию ряд объектов реального сектора и социальной сферы. В Кемине открыт цементный завод «Терек-Таш», в Кадамджае — малые ГЭС «Исфайрам-1», в Ноокате — малые ГЭС «Курак-Тектир», в Ат-Баши — торгово-логистическая зона «Кара-Булак», мясокомбинат, в Нарыне — предприятие строительных материалов «Мин-Булак», в Жайылском районе — нефтеперерабатывающий завод «Джунда», в Кара-Балте — завод по производству золотых слитков, в Сузаке — нефтеперерабатывающий завод, а в Чаткале — фабрика по обогащению золота и многие другие производственные предприятия. Помимо этого, мы официально открыли новые школы, дополнительные здания к школам, детские сады, спортивные залы», — сказал Садыр Жапаров.

Президент добавил, что все эти действия являются уверенными шагами по обеспечению экономической независимости суверенного Кыргызстана. Свобода слова, защита прав и свобод человека, государственная целостность и та самая экономическая самостоятельность составляют основу суверенитета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303642/
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