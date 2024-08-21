Россия ввела санкции против лидера исмаилитов Карима Ага-Хана

Россия ввела санкции в отношении более 30 представителей Великобритании, среди них Фонд Ага Хана. Основатель этой организации и лидер исмаилитов мира принц Карим Ага-Хан. Об этом сообщил сайт МИД РФ.

Кроме принца Карима Ага-Хана, в списке присутствуют имена четверых сотрудников фонда.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ, это ответная мера на «враждебные усилия Лондона», направленные на «дискредитацию российского государства» и «дестабилизацию внутриполитической обстановки» в стране.

В министерстве отмечают, что «через общедоступные СМИ и интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране. Кроме того, в рамках отработки заказа лондонских кураторов, ставящих цель политически и экономически изолировать Москву на международной арене, подобные «мозговые тресты» осуществляют деструктивную активность в дружественных России государствах, подрывая стабильность и благополучие населяющих их народов».

Лицам, внесенным в «стоп-лист», закрыт въезд в Российскую Федерацию. Представительство Фонда Ага Хана в Москве закрыли еще в апреле 2022 года.

Фонд работает в более чем 30 странах мира, в том числе и в Кыргызстане.