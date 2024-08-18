DW: Владимир Путин повысил свою племянницу на посту замминистра обороны

Анна Цивилева переведена на должность статс-секретаря — заместителя главы Минобороны России, в частности, отвечающего за связь ведомства с Госдумой и Совфедом. Кроме того, в ее обязанности войдет подготовка предложений по законопроектам. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, всего два месяца назад Цивилева также по указу президента Владимира Путина заняла пост замминистра обороны. Она должна была курировать социальное и жилищное обеспечение военных.

СМИ называют Анну Цивилеву дочерью двоюродного брата российского лидера. В январе 2022 года издание «Агентство» выпустило расследование, в котором пришло к выводу, что она дочь двоюродного брата лидера РФ Евгения Путина.

«Анна Цивилева — жена министра энергетики России Сергея Цивилева, в прошлом занимавшего должность губернатора Кемеровской области. Цивилевой 52 года, родилась в Иваново, работала врачом-психиатром в областной больнице», — пишет DW.

Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование, стала заниматься поставками медоборудования. В 2007-м вышла замуж за Сергея Цивилева, через пять лет супруги стали владельцами доли в угольной компании «Колмар», отмечало «Агентство».

В конце 2023 года Анна Цивилева включена в санкционный список ЕС.