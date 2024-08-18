09:14
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

DW: Владимир Путин повысил свою племянницу на посту замминистра обороны

Анна Цивилева переведена на должность статс-секретаря — заместителя главы Минобороны России, в частности, отвечающего за связь ведомства с Госдумой и Совфедом. Кроме того, в ее обязанности войдет подготовка предложений по законопроектам. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, всего два месяца назад Цивилева также по указу президента Владимира Путина заняла пост замминистра обороны. Она должна была курировать социальное и жилищное обеспечение военных.

СМИ называют Анну Цивилеву дочерью двоюродного брата российского лидера. В январе 2022 года издание «Агентство» выпустило расследование, в котором пришло к выводу, что она дочь двоюродного брата лидера РФ Евгения Путина.

«Анна Цивилева — жена министра энергетики России Сергея Цивилева, в прошлом занимавшего должность губернатора Кемеровской области. Цивилевой 52 года, родилась в Иваново, работала врачом-психиатром в областной больнице», — пишет DW.

Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование, стала заниматься поставками медоборудования. В 2007-м вышла замуж за Сергея Цивилева, через пять лет супруги стали владельцами доли в угольной компании «Колмар», отмечало «Агентство».

В конце 2023 года Анна Цивилева включена в санкционный список ЕС. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/302388/
просмотров: 6614
Версия для печати
Материалы по теме
Путин и Дуров могли встретиться в резиденции Алиева в Баку
Будет отвечать, никуда не денется. Камчыбек Ташиев об аресте своего свояка
После Киева и Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Пекин
Сначала переговоры, потом прекращение огня. О чем говорил Путин в Астане
Журналист кремлевского пула намекнул на существование второго кортежа Путина
Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Владимир Путин назвал свои условия прекращения боевых действий в Украине
Племянник Садыра Жапарова остается под стражей — решение Бишкекского горсуда
Садыр Жапаров заверяет, что его родственники не приближаются к «Кумтору»
Отставки близких Нурсултана Назарбаева. Тимур Кулибаев покинул пост главы НПП
Популярные новости
Страховой полис стал обязательным при сделках с&nbsp;недвижимостью в&nbsp;Кыргызстане Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от&nbsp;должностей Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей
Запрет на&nbsp;вейпы. Президент вернул законопроект в&nbsp;Жогорку Кенеш с&nbsp;возражениями Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается