В последние недели в Европе растет тревога по поводу возможных изменений в политике США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. На конференции по безопасности в Мюнхене, где традиционно обсуждаются ключевые вопросы мировой стабильности, прозвучали заявления американских чиновников, которые могут сигнализировать о пересмотре роли Вашингтона в европейской безопасности.

Американское издание The New York Times в своей статье анализирует эти изменения, делая вывод, что нынешняя администрация Соединенных Штатов может предоставить Владимиру Путину исторический шанс усилить влияние России в Европе. Подобный сдвиг, если он действительно произойдет, может не только ослабить НАТО, но и привести к радикальной перестройке геополитического порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Публикуем основные моменты статьи с небольшими сокращениями.

Владимир Путин шокировал аудиторию ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году, потребовав свернуть доминирующее американское влияние и установить новый баланс сил в Европе, более подходящий для Москвы. Тогда он не получил желаемого.

Спустя почти два десятилетия на той же конференции высокопоставленные чиновники из кабинета президента Трампа дали понять одно: Путин нашел американскую администрацию, которая может помочь ему осуществить свою мечту.

Выступления министра обороны Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса вызвали у участников конференции опасения, что при новой администрации США могут объединиться с Россией и либо атаковать Европу, либо вовсе отказаться от нее.

Такой сдвиг, по мнению аналитиков, даст Путину немыслимую ранее победу, гораздо более значимую для него, чем любые цели в Украине.

«С самого начала холодной войны в конце 1940-х годов Кремль мечтал вытеснить Америку с ее роли краеугольного камня европейской безопасности, — говорит Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир. — Путин, несомненно, достаточно умен, чтобы воспользоваться любыми возможностями, которые предоставит ему новая администрация».

Присутствие американских войск стало основой 80-летнего мира в Западной Европе после окончания Второй мировой войны. Но в своей речи в Варшаве в пятницу, перед прибытием на конференцию, Хегсет предупредил европейских лидеров, что они не должны полагать, что США будут там всегда.

Позже, на конференции в Мюнхене, Вэнс выступил с еще более страшным посланием для многих европейских участников: враг, которого он видит, — это не Россия или Китай, а сама Европа.

Вэнс, в частности, обрушился на Румынию, где Конституционный суд страны в декабре отменил президентские выборы, на которых мог победить ультранационалист, поддерживаемый очевидной российской кампанией влияния.

Кремль на протяжении многих лет стремился ослабить Европу, поддерживая партии, которым, по мнению Вэнса, необходимо дать возможность процветать. В тот же день он встретился с лидером крайне правого движения Германии, усиливая партию, которую Россия стремится легитимизировать.

Москва также стремится вбить клин между Штатами и Европой, понимая, что разрушение давнего евроатлантического союза изнутри приведет к созданию мира, в котором Москва сможет обладать гораздо большей властью.

Натали Точчи, директор Института международных отношений в Риме, истолковала речь Вэнса как прямую угрозу со стороны США Евросоюзу, который стремятся разрушить и ультраправые европейцы, и Кремль. Она назвала это поворотом сюжета со стороны Соединенных Штатов.

«Замысел таков: мы хотим вас уничтожить, — говорит Точчи. — Дело даже не в Украине, дело в намеренном ослаблении, а то и в уничтожении Европы, частью которой является Украина».

Она назвала высказывания Вэнса атакой на европейскую демократию, извращающей язык самой демократии, как это часто делает Россия, стремясь посеять раскол в Европе.

Кардинальная реорганизация власти в Европе казалась Путину несбыточной мечтой, когда он озвучил свое видение в 2007 году на Мюнхенской конференции. Роберт Гейтс, в то время американский министр обороны, сидел в зале и позже отверг эти высказывания как возврат к холодной войне.

Однако российский лидер твердо придерживался своего видения, сделав его центральным пунктом своих аргументов в месяцы, предшествовавшие украинскому конфликту: Запад должен быть готов обсуждать не только суверенитет Украины, но и весь аппарат безопасности Европы, который, по его словам, игнорирует Москву и подвергает ее экзистенциальному риску.

Путин рассматривает свою атаку на Украину как более широкую борьбу против Запада и тех ценностей, которые он считает неприемлемыми, — те же аргументы, которые приводили Трамп и крайне правые европейские лидеры, чтобы отвоевать власть в своих странах.

Путин верит, что в конечном итоге США и Европа склонятся перед ним, пишет в своем недавнем анализе Александр Баунов, научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги.

Соединенные Штаты меняются, и нынешний Вашингтон «сближается с Москвой не ради Европы, а ради себя самого — и даже немного назло Европе».

Вызов Европе брошен в тот момент, когда Германия и Франция переживают кризис лидерства, отчасти из-за активизации политических движений, выступающих с той же риторикой, что и Трамп. Великобритания, покинувшая Евросоюз из-за кампании, которую публично поддержал Трамп, значительно ослабила свое влияние на континенте.

Как далеко зайдет заключение сделок между Трампом и Путиным, пока не ясно, а наметившееся сближение между Вашингтоном и Москвой может легко испариться в ходе переговоров по Украине.

Но иностранным лидерам и раньше удавалось склонять Трампа на выгодные для них позиции, и пока что Россия получает выгоду от новой администрации.

После возвращения Трампа в Белый дом Кремль одержал ряд побед.

Трамп уничтожил USAID, американское агентство по оказанию иностранной помощи, которое Москва давно порицает. Он провел через кабинет министров чиновников, которые регулярно повторяют кремлевские тезисы, включая нового главу американской разведки Тулси Габбард. Он усугубил разлад в отношениях с Европой, угрожая ближайшим союзникам Вашингтона торговой войной. Он наделил полномочиями и возвысил Илона Маска, который распространяет ложь, выгодную Москве, на сайте X и публично выступает в поддержку ультраправого движения в Германии.

Теперь Трамп будет влиять, возможно, без присутствия европейских лидеров, на то, как будет разрешен крупнейший конфликт на континенте со времен Второй мировой войны, причем последствия могут выйти за рамки самой Украины и повлиять на более широкий баланс безопасности в Европе.

Европейцы, которые видят в восставших правых популистских движениях угрозу Европейскому союзу и свободе на континенте, обеспокоены, особенно учитывая очевидную направленность Трампа и Путина против них.

«Сейчас мы находимся в наиболее уязвимом положении», — говорит Натали Точчи.

«Если в конечном итоге вы пытаетесь разрушить этот проект, — добавила она, имея в виду Евросоюз, — то сейчас как раз подходящий момент для этого».

Источник: The New York Times