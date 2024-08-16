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Власть

В Министерстве иностранных дел прокомментировали смерть кыргызстанки в США

Пресс-служба Министерства иностранных дел КР прокомментировала смерть кыргызстанки при аварии трака в штате Пенсильвания (США).

По данным ведомства, ДТП произошло на межштатной автомагистрали I-80 в округе Карбон. 38-летняя гражданка Кыргызстана скончалась на месте от полученных травм.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о доставке тела погибшей на родину.

Отмечается, что посольство Кыргызстана в США находится на связи с сотрудниками уполномоченных органов страны пребывания, а также с родственниками погибшей, оказывая им необходимую консульско-правовую помощь.

По словам граждан, работающих в штате Пенсильвания, грузовик врезался в дерево и загорелся. В салоне находились две женщины, одна из которых смогла спастись.

Напомним, вчера кыргызстанка Салтанат Нуржанова на сайте gofundme.com объявила сбор средств для покрытия расходов, связанных с перевозкой тела 38-летней Бегайым Самудиновой. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/302329/
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