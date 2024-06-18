Премии спортсменов национальных команд освободят от подоходного налога

Премии, выплачиваемые членам национальных сборных по олимпийским видам спорта, не будут облагаться подоходным налогом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике.

Также не будут начисляться страховые выплаты.

Как говорится в справке-обосновании к законопроекту, делается это для реализации Указа президента «О мерах по дальнейшему развитию футбола на 2024-2034 годы.

Кроме того, законопроектом предлагается освободить от НДС и НСП перечень товаров для развития спорта. Поставщиков определяет кабмин.