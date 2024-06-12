Изменились условия экстрадиции осужденных за рубежом кыргызстанцев

При переводе осужденных кыргызстанцев из тюрем иностранных государств Кыргызстан будет исполнять приговоры судов этих стран. Соответствующий законопроект одобрен Жогорку Кенешем во втором чтении.

Как говорится в справке-обосновании, такое решение поможет ускорить процесс передачи осужденных и минимизирует отказы со стороны иностранных государств КР.

К примеру, если по закону Кыргызстана за преступление, совершенное нашим гражданином в России, предусмотрено более легкое наказание, чем в РФ, то в переводе осужденного Генпрокуратуре отказывают. Поэтому надзорному органу КР приходится вносить в Верховный суд республики представления о принятии к исполнению приговоров российских судов в нашей стране.

За 11 месяцев 2023 года Генеральная прокуратура внесла в Верховный суд 288 таких представлений.