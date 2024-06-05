ЖК рассматривает кандидатуру Максата Асаналиева на должность генпрокурора

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту в закрытом режиме рассматривает кандидатуру Максата Асаналиева на должность генерального прокурора.

Добавим, Максату Асаналиеву 46 лет, родился в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

Работал следователем прокуратуры Октябрьского района Бишкека. После возглавлял отдел служебных расследований. Был старшим следователем по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры. Занимал должность прокурора Первомайского района Бишкека.

20 мая 2022 года в порядке ротации назначен прокурором Ошской области.

Является советником юстиции 1-го класса.