На заседании Жогорку Кенеша депутат Мирлан Самыйкожо завил, что законопроект о защите от семейного насилия, инициированный 34 депутатами Жогорку Кенеша, противоречит кыргызским традициям.

«Хотелось бы отметить, что мы должны быть далеки от мысли, что из-за таких законопроектов мы станем популярными и нас полюбят. А где останется менталитет? Есть же кыргызский менталитет. Мы же кыргызы! Тут я простой пример приведу. Если дома поругаются сноха с сыном и сноха напишет заявление, то от 10 до 30 дней сын должен будет держаться подальше от дома. Позволит ли совесть снохе жить это время с родителями изгнанного законом супруга?» — вопрошает депутат.

По мнению депутата, этот закон будет мешать родителям воспитывать своих детей. И они не смогу даже запретить детям входить в определенные кампании, потому что в итоге дети могут написать заявление на родителей, за это их отправят в тюрьму.

При этом депутат отметил, что сам против семейного насилия, и выразил уверенность, что кыргызские мужчины не совершают насилия в семье.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев поддержал его и сказал, что если законопроект пройдет, то в семьях начнут друг с другом судиться. И по предложению Самыйкожо поставил на голосование возвращение его на доработку. Большинством голосов депутаты не пропустили законопроект в первом чтении.

Один из авторов законопроекта депутат Дастан Бекешев обвинил спикера в том, что когда депутаты дают предложения отозвать законопроект, он требует дать предложение в письменном виде, а непонравившийся законопроект сразу ставить на голосование. И отметил, что правила должны быть для всех одинаковые.

Также против законопроекта выступил депутат Исхак Масалиев. Его возмутило предложение принудительно лечить насильника. По его мнению, это можно будет в будущем использовать против любого оппозиционера.

Депутат Дастан Джумабеков отметил, что Нурланбек Шакиев нарушил регламент, тем не менее спикер не отменил своего решения.

«По законопроекту хочу отметить, что рост семейного насилия наблюдается во всем мире. И в Кыргызстане в последнее время регистрируется много случаев семейного насилия. Поэтому пришлось разработать данный законопроект. Мы, депутаты, в СМИ часто читаем об этих фактах, а потом тут обвиняем правоохранительные органы. А прежде давайте примем закон для эффективной борьбы правоохранительных органов с семейным насилием. Сегодня мы должны его принять. Если мы будем говорить, что надо жить традициями, можем уйти в 18 век. Этот закон всего лишь показывает, как правильно нужно относиться к семье, к женщине, ребенку. И в нем пишется что грозит, если нарушать их права», — сказал Джумабеков.

Еще один из авторов законопроекта, депутат Надира Нарматова, отметила, что законопроект направлен на укрепление института семьи и защиту женщин и детей от насилия и смерти. Однако, несмотря на аргументацию авторов, законопроект не был принят в первом чтении из-за противодействия Мирлана Самыйкожо, Нурланбека Шакиева и других депутатов, которые считают, что в нынешнем виде проект закона направлен против мужчин.