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Власть

Нам необходимо поддерживать русский и изучать его в школах — Акылбек Жапаров

«Нам необходимо поддерживать русский язык и изучать его в школах», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю 10-летия со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

По его словам, сегодня более 2,5 тысячи школ Кыргызстана нуждаются в носителях русского языка.

«У нас закреплен статус русского языка как официального. На сегодня мы достигли договоренности с правительством России о строительстве девяти учебных заведений. Это самые современные школы. Они в ближайшие пять лет заработают во всех областных центрах и двух городах — Бишкеке и Оше», — отметил Акылбек Жапаров.

Он добавил, что началась модернизация Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295355/
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