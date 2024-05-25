Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана встретились в Бишкеке

В Бишкеке прошла очередная встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью с 19 по 25 мая в Бишкеке состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

Фото пресс-службы кабмина. Встреча топографических рабочих групп Кыргызстана и Таджикистана

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

В кабмине отметили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.