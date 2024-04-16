Работайте, вас снимают. Приемные глав госорганов взяли под контроль видеокамер

Чтобы поднять исполнительскую дисциплину, приемные руководителя каждого госоргана и региона оснастили видеокамерами, которые отражаются в ситуационном центре. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов.

«Мы видим, кто к ним заходит, в какое время руководитель приходит на работу и как у него выстроена система работы. В первую очередь мы обращаем внимание на планирование работы руководителей госорганов и регионов. Вы же понимаете, где мы имеем хорошее планирование, там и работа спланирована. Этот руководитель понимает, чем он будет заниматься сегодня и завтра. Поэтому институт планирования берем в первую очередь», — сказал он.

Азамат Осмонов отметил, что управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров создано в 2021 году. Проведенная реформа госаппарата коснулась и всей системы исполнительной власти. Произошло объединение аппаратов главы государства и правительства.

«Раньше они дублировали в какой-то степени функции, мы исключили это. Все решения президента и кабинета министров выполняются систематизированно и единым органом в лице управления контроля. Если раньше контроль возлагался на отраслевые отделы в аппарате главы государства и правительства, то на сегодня система контроля выстроена в единую. В связи с недавней реорганизацией администрации президента в управление добавилось подразделение — ситуационный центр. Он создан на базе бывшего отдела обороны и безопасности, но с функциями аналитики», — подчеркнул начальник управления.

Ситуационный центр охватывает базы данных всех государственных органов. Благодаря этому можно в режиме реального времени отслеживать, насколько качественно исполняются поручения и решения главы государства и кабинета министров.

«Могут быть и объективные, и субъективные причины, отставания в выполнении поручений. Бывает халатное отношение самих исполнителей. Изначально такие нелепые отговорки бывают: «не успел», «не уложился в срок». Бывает недостаточное понимание сути и содержания самого поручения. В таких случаях даем разъяснение, направление, как исполнять поручение, ставим дополнительные задачи, которые влияют на качество. Сотрудник вышел в отпуск, временное отсутствие на работе никак не должно влиять на исполнение. Должна быть система, которая работает независимо от смены сотрудников или их отсутствия», — заключил Азамат Осмонов.

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