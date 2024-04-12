Садыр Жапаров: Мы никогда не должны быть против других языков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал заявление спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева о том, что нужно блокировать в интернете весь контент на русском и английском языках. Своим мнением он поделился в интервью агентству «Кабар».

Глава государства отметил, что все поддерживают предложения по развитию кыргызского языка. Никто не против. Но слова Нурланбека Шакиева о русском и английском языках являются его личным мнением.

Садыр Жапаров сказал, что государственная политика совершенно другая. Русский и английский — мировые языки.

«Среди официальных языков ООН есть русский и английский. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ. При совершении официальных визитов, не только в государства Содружества, но и в некоторые страны Европы, США и ряд других, выступают на русском и слушают синхронный перевод на этом языке. Я видел это много раз за последние три года. И английский используется во всем мире. Я всегда говорю министру образования: «Если есть возможность, ищите учителей, которые преподают на двух языках», — высказался он.

Президент считает, что было бы хорошо, если бы один педагог учил на русском и английском, не увеличивая число преподавателей. Кыргызстану нужны учителя русского языка, особенно в сельской местности.

«Я не слышал, чтобы наши дети говорили по-русски с самого детства. Наоборот, бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию. Они туда едут, и у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично проявил инициативу и попросил Владимира Владимировича (Путина) построить для нас девять школ с русскоязычным обучением. Строительные работы начнутся в ближайшее время», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, если есть те, кто хочет построить школу с английским языком обучения, то двери всегда открыты.

Он считает, что было бы хорошо, если бы наша молодежь могла свободно говорить на пяти языках вместо трех. Чем больше языков будет знать народ, тем шире будут его кругозор и мировоззрение. Они узнают обычаи, менталитет и знания многих народов, говорит глава государства.

Он полагает, что нужно смотреть на мир шире. А кыргызский язык никогда не умрет. Будет развиваться и жить вечно.

«Мы должны благодарить бога. Как можно говорить, что наш язык находится в том же состоянии, что и в 90-е годы? В 90-е годы в наших селах были люди, которые не говорили по-кыргызски. Сейчас, наоборот, подавляющее большинство жителей регионов не владеют русским языком. Причина в том, что в селах не хватает учителей русского языка. Без русского и английского наша молодежь не сможет выйти за пределы Кыргызстана.

Поэтому мы никогда не должны быть против других языков. Конечно, мы уделяем особое внимание кыргызскому. Неужели он, который не был потерян в прошлом, может быть потерян сейчас? Что касается арабских имен, то это дело каждого, как называть своих детей. Главное — в душе и сердце оставаться кыргызом. К примеру, у нас тоже есть имя Мухаммед. У нас есть очень много похожих имен», — заключил Садыр Жапаров.