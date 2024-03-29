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Власть

Садыр Жапаров принял сенатора США от штата Монтана: что обсуждали

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапарова принял сенатора Соединенных Штатов Америки от штата Монтана Стива Дэйнса, прибывшего с рабочим визитом в страну.

Состоялся обмен мнениями по вопросам наращивания двустороннего политического и экономического партнерства, перспективным проектам в сфере энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

Также стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между Кыргызстаном и США по международным и региональным вопросам, в том числе в сфере противодействия международному терроризму.

Садыр Жапаров отметил, что развитие политического диалога с США является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана.

Он выразил уверенность в том, что визит сенатора в Кыргызстан способствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и народами.

Говоря о сотрудничестве в многостороннем формате, он отметил, что развитие всестороннего сотрудничества между Центральной Азией и США представляет всеобщий интерес. В этой связи Кыргызстан продолжит активно участвовать в работе региональной диалоговой платформы «С5+1» (Центральная Азия + США).

Кроме того, президент Садыр Жапаров подчеркнул о важности расширения кыргызско-американского межпарламентского сотрудничества.

Стив Дэйнс акцентировал внимание на стратегической значимости Центрально-Азиатского региона, при этом отметив важность поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Стороны подтвердили приверженность продолжению многопланового диалога между Кыргызстаном и США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290178/
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