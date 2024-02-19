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Власть

Принцип отбора футболистов в Национальную сборную изменится — Камчыбек Ташиев

Принцип отбора футболистов Национальной сборной изменится. Об этом сегодня на брифинге заявил президент КФС Камчыбек Ташиев.

По его словам, завтра он намерен собрать всех тренеров и внести новую схему отбора футболистов. Камчыбек Ташиев отметил, что в составе Национальной сборной должны быть самые лучшие и преданные спортсмены.

«Я еще раз хочу заметить, чтобы быть в составе Национальной сборной, спортсмен должен быть готов морально, психологически и физически. Он должен преданно защищать нашу сборную. А не просто выходить на поле и терять время. Каждого игрока, который будет претендовать на вступление в состав Национальной сборной, будем проверять, готовить. Просто принять участие в каких-либо соревнованиях — это не является успехом для нас. Мы должны быть победителями. Это будет, мы достигнем», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, сегодня на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева избрали на пост президента КФС. Он будет возглавлять союз до апреля 2026 года. Камчыбек Ташиев был единственным кандидатом на место главы КФС. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287098/
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