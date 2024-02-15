Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов на заседании заявил, что обвиняемые по кемпир-абадскому делу подвергаются насилию со стороны конвоиров.

«В соцсетях распространяют видео о судебном процессе по этому делу. Задержанные говорят, что уже второй год не проводят судебных заседаний. Конвоиры бьют подсудимых, мучают. Давайте на следующей неделе позовем генпрокурора, пусть даст информацию о деле», — сказал нардеп.

По его словам, по этому вопросу была создана депутатская комиссия, результаты которой еще не озвучили.

«Итоги комиссии выйдут или нет? Не нужно мучать задержанных», — добавил Шайлообек Атазов.

Коллегу поддержала и депутат Гуля Кожокулова отметив, что насилия над задержанными не должно быть.

«То, что происходит сейчас на судебных процессах, и то, что подвергаются насилию обвиняемые, такого не должно быть. Поэтому вопрос то и стоит, чтобы его отдельно рассмотреть. Я поддерживаю своего коллегу, я прошу вопросы заключения комиссии на следующей неделе внести в повестку и рассмотреть с приглашением всех соответствующих правоохранительных органов», — подчеркнула она.

Спикер Нурланбек Шакиев добавил, что дело по Кемпир-Абаду Генпрокуратура передала в суд.

«Я думаю, по этому делу идут судебные разбирательства. Генеральный прокурор передал дело в суд. Поэтому мы не должны препятствовать», — ответил Шакиев.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.