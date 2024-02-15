11:54
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Власть

Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов на заседании заявил, что обвиняемые по кемпир-абадскому делу подвергаются насилию со стороны конвоиров.

«В соцсетях распространяют видео о судебном процессе по этому делу. Задержанные говорят, что уже второй год не проводят судебных заседаний. Конвоиры бьют подсудимых, мучают. Давайте на следующей неделе позовем генпрокурора, пусть даст информацию о деле», — сказал нардеп.

По его словам, по этому вопросу была создана депутатская комиссия, результаты которой еще не озвучили.

«Итоги комиссии выйдут или нет? Не нужно мучать задержанных», — добавил Шайлообек Атазов.

Коллегу поддержала и депутат Гуля Кожокулова отметив, что насилия над задержанными не должно быть.

«То, что происходит сейчас на судебных процессах, и то, что подвергаются насилию обвиняемые, такого не должно быть. Поэтому вопрос то и стоит, чтобы его отдельно рассмотреть. Я поддерживаю своего коллегу, я прошу вопросы заключения комиссии на следующей неделе внести в повестку и рассмотреть с приглашением всех соответствующих правоохранительных органов», — подчеркнула она.

Спикер Нурланбек Шакиев добавил, что дело по Кемпир-Абаду Генпрокуратура передала в суд.

«Я думаю, по этому делу идут судебные разбирательства. Генеральный прокурор передал дело в суд. Поэтому мы не должны препятствовать», — ответил Шакиев.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286787/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить явку потерпевшего
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову изменили меру пресечения
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалды, бирок абалы оор
Кемпир-абадское дело. Бектур Асанов прооперирован, но его состояние тяжелое
Кемпир-абадское дело. СИН проводит проверку по заявлению Темира Махмудова
Кемпир-абадское дело. Больше десятка приставов и конвоиров заполнили зал
Кемпир-Абад иши: шаардык сот абактагыларды камакта калтырды
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалат
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову проведут операцию
Кемпир-Абад иши. Айыпталуучулардын бири шашылыш операцияга муктаж
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
В&nbsp;Алматы у&nbsp;кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры&nbsp;&mdash; депутат В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;директором Newpath Partners Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
11:52
На завод «Кум-Шагыл» приедет вице-мэр. Будет решать проблему на месте На завод «Кум-Шагыл» приедет вице-мэр. Будет решать про...
11:49
Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах
11:46
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
11:27
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
11:20
Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными