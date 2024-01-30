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Власть

Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее выездное совещание в Налоговой службе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Рассмотрен вопрос цифровизации налогового администрирования.

Глава кабмина отметил, что работа по цифровизации налоговой сферы будет усилена в целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков.

«Каждое приложение для налогового мониторинга должно работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. Программы не должны прекращать работу из-за сильных перегрузок. Привлекайте к работе в налоговой сфере ведущих IT-специалистов», — сказал он.

Для повышения эффективности работы по цифровизации налогового администрирования будут выделены специальные средства. Кроме того, заявлено, что к 1 июня все рынки и общественный транспорт будут оцифрованы до соответствующего уровня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285398/
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