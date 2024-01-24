Падение вертолета. Депутат призвал коллег помочь пострадавшим, его не поддержали

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов предложил направить однодневную заработную плату парламентариев в помощь семье погибшего и пострадавшим при крушении вертолета возле села Достук.

Он добавил, что сотрудники государственных органов тоже могут передать однодневную зарплату для восстановления вертолета, падение которого, принесло ущерб Минобороны.

В результате голосования предложение Кундузбека Сулайманова не прошло. Тогда депутат попросил повторно выставить его вопрос, так как, по его мнению, коллеги, возможно, недопоняли его предложение. Но и во втором голосовании вопрос вновь не нашел поддержки депутатов.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали.