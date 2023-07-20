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Власть

Кабмин принял к сведению отчет о работе «Кумтора» за первое полугодие

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заслушал отчет о деятельности ЗАО «Кумтор голд компани» по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отчет представлен президентом ЗАО «Кумтор голд компани» Алмазом Барыктабасовым. Отмечено, что за первое полугодие 2023 года реализовано 5 тонн 499 килограммов золота. Фактическая выручка от реализации продукции составила $341,3 миллиона при плановом показателе в $287,1 миллиона.

«Выплаты в Фонды развития составили $5,3 миллиона. Взносы на социальное развитие — $800 тысяч. Чистая прибыль за первое полугодие оценивается в $101,2 миллиона», — рассказал Алмаз Барыктабасов.

Он отметил, что за полугодие заменены четыре дизельных генератора общей мощностью 6,4 мегаватта на золотоизвлекательной фабрике и снижены расходы на коммуникации и каналы связи на 30 процентов, в том числе оптимизированы на 40 процентов расходы на мобильную и спутниковую связь.

По итогам совещания отчет президента компании принят к сведению.

Глава кабинета министров отметил, что «Кумтор» не только один из главных проектов Кыргызстана, но и национальное достояние республики, которое теперь работает на благо народа страны.

«Менеджмент компании несет ответственность не только за производственный цикл предприятия, но и за сохранение нашего достояния. Особое внимание необходимо уделить и качеству управления компанией, и обеспечению промышленной безопасности при проведении горных работ на руднике. Перед руководством компании президентом страны поставлены задачи, которые нужно выполнить», — заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270637/
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