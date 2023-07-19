Садыра Жапарова пригласили посетить с визитом Катар

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, перспективы регионального взаимодействия, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита эмира Катара в Кыргызстан.

Садыр Жапаров подчеркнул готовность и заинтересованность кыргызской стороны к углублению совместного взаимодействия, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В свою очередь Тамим ибн Хамад Аль Тани сообщил, что в Кыргызстан будет направлена экспертно-инвестиционная группа из Катара для изучения возможностей расширения сотрудничества в конкретных сферах. Кроме того, он пригласил президента посетить с визитом Катар.

Главы государств условились продолжить активный политический диалог для наращивания совместного взаимодействия стран во благо народов Кыргызстана и Катара.