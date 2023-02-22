В 2022 году 338 этнических кыргызов из Таджикистана переселились в Кыргызстан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель министра социального обеспечения, труда и миграции Жаныл Алыбаева.

По ее словам, в 2021 году 292 этнических кыргыза из Таджикистана получили статус кайрылмана.

«За прошлый год 338 этнических кыргызов из Таджикистана получили статус кайрылмана, из Узбекистана — 151, из КНР — 6, из Афганистана — 10. Всего — 507 человек. Кайрылманы имеют такие же социальные права, как и граждане Кыргызстана. 6 тысяч 48 кайрылманов получили паспорт нашей страны, из них 3 тысячи 859 этнических кыргызов прибыли из Таджикистана», — сказала Жаныл Алыбаева.

Депутат Чынгыз Ажибаев предложить приравнять этнический кыргызов из Таджикистана к памирским кыргызам и обеспечить их земельными участками и жильем.