Ротация кадров ниже должности акимов не дает результатов, считает депутат

Ротация кадров ниже должности акимов не дает результатов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

Он предлагает ротацию проводить только среди акимов и мэров.

«Кадры, переведенные на работу из Чуйской области на юг страны, полгода изучают менталитет и диалект местных жителей. В Оше есть айыл окмоту, где большая часть населения говорит на узбекском языке, и новым кадрам трудно вникнуть в курс дела. В Ноокате такая же ситуация. Работа не идет. Кроме того, вновь назначенным приходится каждые выходные ездить к семьям в другой регион. Они зарплату тратят только на дорогу. Поэтому ротацию надо проводить на уровне акимов и мэров. Глав айыл окмоту, директоров школ, начальников РЭС не стоит переводить в другой регион», — говорит Жусупбек Коргонбай уулу.