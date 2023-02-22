16:41
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Власть

Ротация кадров ниже должности акимов не дает результатов, считает депутат

Ротация кадров ниже должности акимов не дает результатов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

Он предлагает ротацию проводить только среди акимов и мэров.

«Кадры, переведенные на работу из Чуйской области на юг страны, полгода изучают менталитет и диалект местных жителей. В Оше есть айыл окмоту, где большая часть населения говорит на узбекском языке, и новым кадрам трудно вникнуть в курс дела. В Ноокате такая же ситуация. Работа не идет. Кроме того, вновь назначенным приходится каждые выходные ездить к семьям в другой регион. Они зарплату тратят только на дорогу. Поэтому ротацию надо проводить на уровне акимов и мэров. Глав айыл окмоту, директоров школ, начальников РЭС не стоит переводить в другой регион», — говорит Жусупбек Коргонбай уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/259136/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат обвинил главу Минздрава Кыргызстана в связях с криминальным миром
Увеличилась смертность среди пациентов. Депутаты недовольны главой Минздрава
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры
Директор школы избила ученицу. Депутат возмущен беспределом
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
О свободе слова и обещаниях президента. Шайлообек Атазов готов сдать мандат
Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
На Ошском рынке продают мертвечину. Депутат просит Минсельхоз отреагировать
Депутаты требуют обратить внимание на фонды, которые выдают быстрые займы
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Лишение мандата 13&nbsp;депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
16 марта, суббота
16:30
В парке «Нооруз» в Джалал-Абаде построят кинотеатр В парке «Нооруз» в Джалал-Абаде построят кинотеатр
16:02
Досрочные выборы в ЖК. Поступили девять заявлений о намерении баллотироваться
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:33
Общегородской субботник в Бишкеке состоится 23 марта
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров