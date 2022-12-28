На итоговом заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров затронул тему экологии Кыргызстана.

Глава государства отметил, что во всем мире климатические изменения и экологические риски создают большие проблемы.

«Перед нами стоит работа по внедрению современных технологий для развития зеленой экономики, ускорения процессов озеления. Переход на возобновляемые источники энергий и на электромобили — требование современности. С ростом населения растет и объем отходов. В связи с этим возникает необходимость в сохранении окружающей среды, предотвращении загрязнения воздуха и рек, повышении результативности ресурсов и переработке отдельных видов мусора», — сказал Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что в этом году началась национальная кампания «Улуттук мурас».

«Мы обязаны передать потомкам нашу природу в чистом виде. Каждый человек должен чувствовать ответственность и воспринимать защиту и сохранение природы как свой гражданский и человеческий долг», — отметил Садыр Жапаров.