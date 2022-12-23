В Кыргызстане платежи за госуслуги будут приниматься в безналичной форме

Кабинетом министров совместно с Национальным банком решено принимать платежи за все государственные и муниципальные услуги в безналичной форме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Платить за госуслуги можно с использованием банковских карт, электронных денег, QR-кода, терминалов и/или иных инструментов. Решение принято для перехода на безналичные платежи и расчеты по всему Кыргызстану, внедрения цифровых платежей, развития иных инструментов приема платежей, достижения прозрачности денежного обращения, снижения доли теневой экономики и защиты прав потребителей.

«Государственные и муниципальные учреждения, предоставляющие потребителям услуги на платной основе, должны обеспечить установку оборудования (программно-технического устройства), предназначенного для приема платежей с использованием банковских карт, электронных денег, QR-кода, терминалов и/или иных инструментов. Коммерческим банкам и платежным организациям рекомендуется обеспечить их необходимым оборудованием», — рассказали в кабмине.