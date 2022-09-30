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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Алмазбек Бейшеналиев рассказал о знакомстве с гражданином Индии Поту Фани

Арестованный на два месяца по факту получения взятки министр образования Алмазбек Бейшеналиев рассказал о знакомстве с гражданином Индии Поту Фани Бхушаном.

Отметим, в обществе после задержания министра выдвигались предположения о том, что чиновник мог взять деньги у Поту Фани.

Сам Алмазбек Бейшеналиев сообщил, что знаком с гражданином Индии. Однако вопрос о получении средств у него комментировать не стал.

Ранее он отметил, что полученные деньги от иностранца предназначались для строительства университета, и что это инвестиционные вложения.

Отметим, имя Поту Фани Бхушан ранее мелькало в расследовании журналистов о рекрутинговых компаниях, которые привозят иностранных студентов из Индии и Пакистана и не платят налоги.

Авторы подчеркнули, что медвузовская мафия добралась до самых верхов, те, кто построил бизнес на иностранцах, имеют доступ даже к руководителям страны.

Согласно данным, Поту Фани Бхушан является проректором Международной высшей школы медицины. Сотрудник этого вуза Ядав Сунал являлся директором SK CAREER BUILDER, с которой КГМА заключила контракт.

«Несмотря на то, в КГМА утверждали, что не знают основного поставщика студентов из Индии Поту Фани Бхушана, он вместе с Ядав Сунил и ректором КГМА Индирой Кудайбергеновой были на одном мероприятии. Они втроем участвовали в закладке капсулы под строительство учебно-лечебного комплекса Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева в Баткене», — говорилось тогда в расследовании.

Стоит отметить, что в указанном мероприятии также участвовал президент Садыр Жапаров. Знакомство главы государства с Поту Фани Бхушаном подтверждает и другая фотография, сделанная в рабочем кабинете.

28 сентября стало известно, что Алмазбек Бейшеналиев задержан по подозрению в получении взятки в размере $110 тысяч. Деньги якобы вымогал за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246819/
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