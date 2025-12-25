Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков заявил о принципиальной позиции МВД в отношении правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
По его словам, Министерство внутренних дел последовательно и жестко реагирует на любые нарушения закона и служебной дисциплины со стороны милиционеров. Независимо от звания, должности, стажа службы или прежних заслуг, каждый факт противоправных действий получает объективную правовую оценку.
Глава МВД подчеркнул, что по итогам служебных проверок и расследований применяются строгие меры ответственности, вплоть до освобождения от должности, увольнения из органов внутренних дел и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызстана. По его словам, человек, нарушивший закон, не имеет права носить форму и представлять государственную власть.
Отдельное внимание Улан Ниязбеков уделил проблеме семейного насилия. Он отметил, что любые формы насилия в семье недопустимы и не могут быть оправданы ни бытовыми конфликтами, ни эмоциональным состоянием, ни личными отношениями.
Министр заверил, что каждый факт семейного насилия подлежит обязательному и оперативному реагированию со стороны милиции. МВД обеспечивает защиту пострадавших и незамедлительное привлечение виновных к ответственности, подчеркнув, что в этом вопросе не может быть компромиссов или формального подхода.
По словам Улана Ниязбекова, ведомство усиливает профилактическую работу, контроль за деятельностью личного состава и персональную ответственность руководителей всех уровней. Он отметил, что доверие граждан к милиции формируется не заявлениями, а реальными действиями, принципиальностью и неотвратимостью наказания.
В МВД заверили, что и впредь будут действовать строго в рамках закона, обеспечивая общественную безопасность и защиту прав и законных интересов граждан.