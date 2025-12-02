13:47
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу

Сегодня заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Кыргызстана Каныбека Досмамбетова.

Обращаясь к сотрудникам ведомства, Эдиль Байсалов отметил управленческие качества Каныбека Досмамбетова. Он выразил уверенность, что назначение поспособствует кардинальному обновлению системы здравоохранения в соответствии с высокими требованиями президента Садыра Жапарова и растущими ожиданиями народа в наступающем новом этапе развития страны.

В свою очередь Каныбек Досмамбетов поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для реализации государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на повышение качества жизни граждан.
