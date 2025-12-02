И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу

Сегодня заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов представил коллективу исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Кыргызстана Каныбека Досмамбетова.

Обращаясь к сотрудникам ведомства, Эдиль Байсалов отметил управленческие качества Каныбека Досмамбетова. Он выразил уверенность, что назначение поспособствует кардинальному обновлению системы здравоохранения в соответствии с высокими требованиями президента Садыра Жапарова и растущими ожиданиями народа в наступающем новом этапе развития страны.

В свою очередь Каныбек Досмамбетов поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для реализации государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на повышение качества жизни граждан.