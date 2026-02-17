10:48
И. о. министра транспорта. Комитет ЖК без обсуждения одобрил кандидата

Члены комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству сегодня на заседании рассмотрели кандидатуру Талантбека Солтобаева для назначения на должность министра транспорта и коммуникаций.

Депутаты отметили, что Талантбек Солтобаев не первый год работает в Минтрансе, и знают его как профессионала своего дела.

Так, нардепы решили не задавать кандидату вопросы и одобрить его назначение на должность главы Минтранса.

Талантбек Солтобаев с 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций. В сентябре 2025-го его задерживал ГКНБ по делу о ремонте улицы Шералиева в Нарыне.

Напомним, предыдущий глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев освобожден от занимаемой должности 16 февраля. 
