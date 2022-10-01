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Власть

Депутат предлагает изменить срок парламентского контроля

Депутат парламента Бактыбек Чойбеков предлагает поправки в Закон «О порядке осуществления контрольных функций Жогорку Кенешем Кыргызской Республики».

Нардеп отмечает — документ должен быть приведен в соответствие с Конституцией.

По мнению Бактыбека Чойбекова, нужно изменить сроки контроля за проведением в жизнь законов с шести месяцев на не менее чем через три месяца после вступления документа в силу.

Бактыбек Чойбеков добавил, что шестимесячный срок ожидания для парламентского контроля не обоснован. Особенно в сфере обеспечения гражданских прав и свобод.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246804/
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