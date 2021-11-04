Нельзя отворачиваться от Афганистана. Таалатбек Масадыков о Кабуле и угрозе ИГИЛ

В Афганистане девочки продолжают посещать школы, а женщины свободно ходят по улицам без сопровождения мужчин. Об этом на конференции «Страны Центральной Азии в новых геополитических условиях на фоне ситуации в Афганистане» сообщил заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков.

«Когда я неделю назад был в командировке в Кабуле, то задал представителям правительства вопрос по женщинам, про то, что они ходят только в бурках (чадра или паранджа в Центральной Азии. — Прим. 24.kg). Мне в ответ предложили проехаться по Кабулу и посмотреть лично. Я это сделал. Только на окраинах Кабула и очень редко можно увидеть женщин в бурках. Большинство просто покрывают головы шарфами. Ходят без сопровождения мужчин, хотя, напомню, это было одним из первых требований талибов. Некогда общие школы разделили на мужские и женские. В Кабуле школы работают для девочек до 6-го класса включительно, в провинциях — до 12-го класса», — сказал он.

Масадыков также озвучил статистику, предоставленную ему сотрудниками ООН в Кабуле.

«Сбор с таможни в Афганистане при прежнем режиме был $5 миллионов в день. Сейчас торговля снизилась на 80 процентов, а сборы держатся на уровне $4 миллионов в день. То есть, представляете, каким прежде был уровень коррупции. Хорошие и позитивные изменения там тоже есть. Я ни в коем случае не хочу выступать адвокатом или лоббистом правительства «Талибана», просто озвучиваю факты, которые есть», — заключил он.

Хочу еще раз отметить, что, если сегодня мы отвернемся от Афганистана, то текущая ситуация там может резко ухудшиться. Уже пошли разные данные об увеличении ИГИЛ в Афганистане. Таалатбек Масадыков

Напомним, 15 августа в Афганистане произошла смена власти. Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией страны.