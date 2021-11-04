12:25
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Власть

Нельзя отворачиваться от Афганистана. Таалатбек Масадыков о Кабуле и угрозе ИГИЛ

В Афганистане девочки продолжают посещать школы, а женщины свободно ходят по улицам без сопровождения мужчин. Об этом на конференции «Страны Центральной Азии в новых геополитических условиях на фоне ситуации в Афганистане» сообщил заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков.

«Когда я неделю назад был в командировке в Кабуле, то задал представителям правительства вопрос по женщинам, про то, что они ходят только в бурках (чадра или паранджа в Центральной Азии. — Прим. 24.kg). Мне в ответ предложили проехаться по Кабулу и посмотреть лично. Я это сделал. Только на окраинах Кабула и очень редко можно увидеть женщин в бурках. Большинство просто покрывают головы шарфами. Ходят без сопровождения мужчин, хотя, напомню, это было одним из первых требований талибов. Некогда общие школы разделили на мужские и женские. В Кабуле школы работают для девочек до 6-го класса включительно, в провинциях — до 12-го класса», — сказал он.

Масадыков также озвучил статистику, предоставленную ему сотрудниками ООН в Кабуле.

«Сбор с таможни в Афганистане при прежнем режиме был $5 миллионов в день. Сейчас торговля снизилась на 80 процентов, а сборы держатся на уровне $4 миллионов в день. То есть, представляете, каким прежде был уровень коррупции. Хорошие и позитивные изменения там тоже есть. Я ни в коем случае не хочу выступать адвокатом или лоббистом правительства «Талибана», просто озвучиваю факты, которые есть», — заключил он.

Хочу еще раз отметить, что, если сегодня мы отвернемся от Афганистана, то текущая ситуация там может резко ухудшиться. Уже пошли разные данные об увеличении ИГИЛ в Афганистане.

Таалатбек Масадыков

Напомним, 15 августа в Афганистане произошла смена власти. Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212626/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Таалатбек Масадыков: Вопрос о признании правительства «Талибана» пока не стоит
FIVB расследует сообщения о казни спортсменки в Афганистане: нет подтверждения
Шок. Талибы казнили члена женской сборной Афганистана по волейболу
Садыр Жапаров хочет переселить всех этнических кыргызов, живущих в Афганистане
Кыргызстан предложил странам СНГ отправить гуманитарную помощь в Афганистан
В афганской провинции Кандагар произошел взрыв возле мечети. Есть погибшие
Кыргызстан выдаст визы студентам из Афганистана. По просьбе Академии ОБСЕ
Этническим кыргызам на Памире Кыргызстан передал продукты питания
Москва сообщает о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
4 ноября, четверг
12:25
В Бишкеке шестерым выпускникам детских домов выдали муниципальные квартиры В Бишкеке шестерым выпускникам детских домов выдали мун...
12:10
В Бишкеке женщина упала с четвертого этажа
12:03
Заемщики не могут вернуть залог. В парламенте вновь критикуют Нацбанк
12:00
COVID-19. Станет ли вакцинация ежегодной?
11:49
Перепись населения в Кыргызстане пройдет с 25 марта по 3 апреля 2022 года