Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Кыргызстан

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщило представительство Европейского союза в КР.

В аэропорту Бишкека его встретили министр юстиции Аяз Баетов и первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев. Сегодня Валдис Домбровскис встретится с высшим руководством Кыргызстана, включая президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Он примет участие в запуске двух инновационных программ сотрудничества на сумму более 10 миллионов евро.

Будут запущены проекты по цифровизации на 2 миллиона евро, реализуемый Эстонией, Финляндией и Италией, и по верховенству права на 8,8 миллиона евро совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Еще одним пунктом визита на 4 ноября является посещение контрольно-пропускного пункта на кыргызско-казахстанской границе, который получил поддержку в рамках программы ЕС по управлению границами в Центральной Азии.

«5 ноября исполнительный вице-президент Домбровскис представит Европейский союз на первом очном Экономическом форуме «ЕС — Центральная Азия», который пройдет в Бишкеке. Мероприятие соберет высокопоставленных представителей стран ЕС и ЦА, реализующие проекты ЕС в регионе организации, представителей частного сектора из стран региона и Европы, партнеров по развитию, включая европейские финансовые институты. Форум позволит обменяться мнениями о приоритетных потребностях Центральной Азии в области устойчивого экономического развития. Тремя основными направлениями форума станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды. На полях форума Валдис Домбровскис также проведет двусторонние встречи», — говорится в сообщении.