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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников

Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников. Об этом стало известно на заседании внеочередной сессии БГК.

Председатель Бишкекской ТИК Айбек Стамов сообщил, что в столице образовано четыре избирательных округа. Он добавил, что по закону численность избирателей в одном округе должна составлять 100 тысяч человек (допускается увеличение или уменьшение этого числа на 20 процентов). «В Ленинском районе было 125 тысяч избирателей, что превышало норму. Поэтому принято решение перевести в Первомайский округ 11 УИК — около 15 тысяч избирателей. Кроме того, из Октябрьского округа в Свердловский переведены два участка Верхнего Токольдоша», — сказал он.

Айбек Стамов добавил, что существует норма, по которой по одномандатным округам голосуют члены местного сообщества, которые не позднее чем за 90 дней прошли регистрацию по месту жительства. Он объяснил, что если избиратель сменил регистрацию менее чем за 90 дней, то сможет голосовать по прежнему месту регистрации по одномандатному округу и по нынешнему — по единому. «Это было сделано, чтобы кандидаты не могли увеличить количество избирателей по своему округу», — отметил он.

Депутат Жумабек Салымбеков поинтересовался, как быть жителями 47 жилых массивов, у которых нет столичной прописки?

Председатель БТИК ответил, что по одномандатным округам они не смогут проголосовать, только по единому.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212402/
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