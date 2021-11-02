Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником — Днем работника культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что культура — это идеологический стержень государства. Построить сильное, процветающее общество без соответствующего формирования сознания народа не получится. Глава государства уверен, что нужно помнить слова известного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой, которая подняла гуманитарную сферу Кыргызстана до небывалых высот: «Сохраните культуру! Если вы сохраните культуру, вы спасете кыргызов».

Садыр Жапаров также отметил, что мастера слова, кисти и резца внесли большой вклад в продолжение и распространение традиций предков в таких областях, как фольклор, ремесла и искусства, сформировав отношение подрастающего поколения к Родине и миру. Именно поэтому гуманитарные деятели также всегда были гордостью нации в любом обществе.

«Мы ценим ваш вклад в сохранение и обогащение нашего неисчерпаемого духовного наследия. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности всем работникам этой сферы за развитие национальной культуры, с новыми открытиями во всех областях искусства — таких, как театр и кино, живопись и музыка!» — отметил президент.

Он также обратил внимание на то, что сегодня государство уделяет особое внимание сохранению и дальнейшему развитию неувядающего искусства, наследия выдающихся предков. И нынешний коренной перелом в Кыргызстане — добрый знак серьезных перемен, так что в ближайшие годы правительство создаст все условия для еще большего развития культуры и искусства.

«Давайте же все мы будем стремиться сохранить и передать будущим поколениям наши нетленные ценности. Уважаемые представители культуры Кыргызстана! Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Пусть ваша работа, направленная на повышение культуры и просвещение нашего народа, всегда сопровождается успехом!» — заключил Садыр Жапаров.