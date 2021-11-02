10:42
USD 84.79
EUR 98.12
RUB 1.19
Власть

Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником — Днем работника культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что культура — это идеологический стержень государства. Построить сильное, процветающее общество без соответствующего формирования сознания народа не получится. Глава государства уверен, что нужно помнить слова известного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой, которая подняла гуманитарную сферу Кыргызстана до небывалых высот: «Сохраните культуру! Если вы сохраните культуру, вы спасете кыргызов».

Садыр Жапаров также отметил, что мастера слова, кисти и резца внесли большой вклад в продолжение и распространение традиций предков в таких областях, как фольклор, ремесла и искусства, сформировав отношение подрастающего поколения к Родине и миру. Именно поэтому гуманитарные деятели также всегда были гордостью нации в любом обществе.

«Мы ценим ваш вклад в сохранение и обогащение нашего неисчерпаемого духовного наследия. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности всем работникам этой сферы за развитие национальной культуры, с новыми открытиями во всех областях искусства — таких, как театр и кино, живопись и музыка!» — отметил президент.

Он также обратил внимание на то, что сегодня государство уделяет особое внимание сохранению и дальнейшему развитию неувядающего искусства, наследия выдающихся предков. И нынешний коренной перелом в Кыргызстане — добрый знак серьезных перемен, так что в ближайшие годы правительство создаст все условия для еще большего развития культуры и искусства.

«Давайте же все мы будем стремиться сохранить и передать будущим поколениям наши нетленные ценности. Уважаемые представители культуры Кыргызстана! Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Пусть ваша работа, направленная на повышение культуры и просвещение нашего народа, всегда сопровождается успехом!» — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212397/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров запретил чиновникам агитировать и вмешиваться в выборы
Вынужденная мера. Пресс-секретарь президента о частном самолете в Глазго
В Кыргызстане собираются построить деловой центр «Бишкек-Сити»
Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Садыр Жапаров встретился с президентом Исламского банка развития
Садыр Жапаров прибыл на конференцию ООН по изменению климата
Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Садыр Жапаров выступит с посланием на конференции ООН об изменении климата
Садыр Жапаров подарил книги бишкекскому школьнику
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
2 ноября, вторник
10:28
Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay бе...
10:27
Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников
10:25
Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 12 миллиардов кубометров
10:24
Садыр Жапаров запретил чиновникам агитировать и вмешиваться в выборы
10:01
Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником