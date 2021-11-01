Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК

Дастан Бекешев получил письменное предупреждение ЦИК. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

ЦИК рассмотрела жалобу на кандидата в депутаты. Заявитель Акбар Бешалиев просил проверить легальность пожертвований, которые Дастан Бекешев получил от граждан для предвыборной кампании, а также нарушение кандидатом предвыборной агитации.

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По словам заведующей отделом правового обеспечения Центризбиркома Медины Кутбердиевой, контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии изучила предоставленную информацию по доходам и расходам избирательного фонда кандидата и пришла к мнению, что его открытие и формирование проходило по закону, переводов от запрещенных законодательством жертвователей не было. «В связи с чем доводы заявителя относительно нарушений не нашли подтверждения», — отметила она.

В части нарушения предвыборной агитации рабочая группа проанализировали содержание страниц и сайтов Дастана Бекешева и его сторонников и обратила внимание, что в некоторых публикациях есть признаки преждевременной агитации. Она предложила вынести кандидату письменное предупреждение.

Члены Центризбиркома поддержали рекомендацию рабочей группы.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.