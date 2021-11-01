20:05
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК

Дастан Бекешев получил письменное предупреждение ЦИК. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

ЦИК рассмотрела жалобу на кандидата в депутаты. Заявитель Акбар Бешалиев просил проверить легальность пожертвований, которые Дастан Бекешев получил от граждан для предвыборной кампании, а также нарушение кандидатом предвыборной агитации.

Читайте по теме
Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ

По словам заведующей отделом правового обеспечения Центризбиркома Медины Кутбердиевой, контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии изучила предоставленную информацию по доходам и расходам избирательного фонда кандидата и пришла к мнению, что его открытие и формирование проходило по закону, переводов от запрещенных законодательством жертвователей не было. «В связи с чем доводы заявителя относительно нарушений не нашли подтверждения», — отметила она.

В части нарушения предвыборной агитации рабочая группа проанализировали содержание страниц и сайтов Дастана Бекешева и его сторонников и обратила внимание, что в некоторых публикациях есть признаки преждевременной агитации. Она предложила вынести кандидату письменное предупреждение.

Члены Центризбиркома поддержали рекомендацию рабочей группы.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212370/
просмотров: 643
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-заместителя губернатора Чуйской области обвинили в подкупе избирателей
Выборы-2021. ЦИК обжалует решение суда по Таланту Мамытову
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата от партии «Эл умуту»
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова
Выборы-2021. Контрольные списки избирателей вывешены на всех участках
Выборы-2021. 74 процента респондентов намерены прийти на избирательные участки
Выборы-2021. Власти вновь заявляют, что никакого админресурса не будет
Выборы-2021. Канатбек Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в гонке
Выборы-2021. Кандидату необязательно иметь прописку в округе, где он выдвигается
Выборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане могут повысить налоги на&nbsp;авто и&nbsp;имущество В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
За&nbsp;ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрава объявлено замечание За ненадлежащее исполнение обязанностей. Главе Минздрава объявлено замечание
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Бизнес
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
1 ноября, понедельник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:54
В селе Молдовановка заключенному пытались передать деньги, вшитые в одежду
19:23
Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке ограждения не установят
19:22
Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК
19:11
В Кыргызстане собираются построить деловой центр «Бишкек-Сити»