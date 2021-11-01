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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК обжалует решение суда по Таланту Мамытову

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов подала кассационную жалобу в Верховный суд для обжалования решения административного суда Бишкека, восстановившего Таланта Мамытова в списке кандидатов от «Ынтымака». Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

В ЦИК напоминают, что в соответствии с избирательным законодательством претендент с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является государственным политическим служащим, за исключением депутата Жогорку Кенеша или президента.

Должность торага Жогорку Кенеша, согласно реестру государственных и муниципальных должностей, отнесена к числу политических государственных должностей, отмечают в избирательной комиссии.

Поэтому Центризбирком ранее отказал спикеру в регистрации кандидатом в депутаты с исключением его из выдвинутого списка кандидатов от политической партии «Ынтымак».

Однако административный суд отменил решение ЦИК, согласившись с доводами адвокатов, что торага Жогорку Кенеша — должность выборная, а не назначаемая, и никогда в истории независимого Кыргызстана не было случаев, чтобы глава высшего законодательного органа страны должен был перед выборами, если он баллотируется, слагать полномочия торага.

Ссылка: https://24.kg/vlast/212317/
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