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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на Бактыбека Райымкулова

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на действия кандидата в депутаты Бактыбека Райымкулова. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Отмечается, что 24 октября на ипподроме села Белек Сокулукского района Чуйской области состоялся чемпионат по конноспортивному турниру «Кок-бору», в котором приняли участие девять команд.

«В мероприятии принял участие депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Райымкулов, баллотирующийся в депутаты по Жайылскому избирательному округу. Выступая перед собравшимися, от имени Федерации кок-бору вручил победителям соревнований грамоты, медали, сертификаты, а также от себя лично одному из организаторов подарил жеребенка (тай)», — говорится в сообщении.

Информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212291/
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