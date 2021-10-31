Садыр Жапаров поздравил работников транспортной сферы и дорожного хозяйства

Садыр Жапаров поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что дорожно-транспортная инфраструктура Кыргызстана является становым хребтом нашей экономики и крайне необходимым условием для развития территорий страны. Ее улучшение имеет важное значение.

«Сегодня невозможно представить развитие регионов Кыргызской Республики без упорного и добросовестного труда высококвалифицированных профессионалов. И я твердо уверен, что вы и в дальнейшем будете обеспечивать непрерывную работу автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, создавать благоприятные условия для бесперебойного грузопотока и безопасной перевозки пассажиров», — говорится в тексте.

Отмечается, что руководство страны уделяет огромное внимание дорожно-транспортной отрасли. В ряде стратегических документов определены основные направления социально-экономического развития нашей страны, в том числе в этой крайне важной сфере.

«Впервые в истории независимости Кыргызской Республики отечественные подрядные компании начали самостоятельную реализацию крупного проекта по реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Барскоон. И дальше нам следует самим прокладывать собственный путь в развитии нашей страны. Доведем же начатое до конца и поведем родной Кыргызстан к новым высотам!» — отмечено в поздравлении.

Садыр Жапаров выразил признательность работникам сферы за самоотверженный и добросовестный труд, направленный на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры.