Выборы-2021. Власти вновь заявляют, что никакого админресурса не будет

Начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Алтынбек Эргешов вчера провел селекторное совещание с руководителями государственных органов и органов местного самоуправления.

Чиновники отчитывались о реализации поручения Садыра Жапарова по недопущению использования административного ресурса в выборном процессе.

Пресс-служба главы государства сообщает, что была заслушена информация полномочных представителей президента в областях по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября.

«Никакого административного ресурса во время выборов не будет. Весь выборный процесс должен пройти законно. Для всех кандидатов должны быть созданы одинаковые условия для проведения агитации», — сказал Алтынбек Эргешов.

Он считает важным оперативное реагирование правоохранительных и государственных органов на заявления и жалобы по нарушениям во время выборного процесса.

Чиновник поручил провести разъяснительные беседы с акимами районов и населением по невмешательству государственных органов в выборный процесс и недопущению использования админресурса.