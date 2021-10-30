Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 321 кандидата-одномандатника

ЦИК зарегистрировала 321 кандидата по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, больше всего кандидатов зарегистрировали в Чуйской области (63 человека), меньше всего — в Таласе (15). В Баткенской области в выборах будут участвовать 37 кандидатов, в Ошской — 59, Джалал-Абадской — 50, Нарынской — 29, Иссык-Кульской — 41. В Бишкеке зарегистрировали 27 человек.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.