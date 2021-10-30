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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Три человека отказались от участия в гонке

Три человека отказались от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, заявления подали Бакыт Бердалиев (Узгенский избирательный округ № 12), Санжар Ибраимов (Алайский избирательный округ № 11) и Максатбек Мамбеткулов (Московский избирательный округ № 13).

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212207/
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