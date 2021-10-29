14:44
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Вызывает вопросы агитация в соцсетях: почему?

Эксперты ОФ «Общее дело» выявили ряд неудобств для кандидатов на период проведения агитационной кампании в преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По их словам, не отрегулированы механизмы агитации в социальных сетях. В частности, непонятно, в каком формате она должна проводиться, имеют ли право кандидаты публиковать бесплатно агитационные материалы на своих страницах в социальных сетях и кто будет нести ответственность за распространение агитационных материалов, не оплаченных из соответствующего избирательного фонда.

Можно ли проводить агитацию посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber. Все эти вопросы требуют ответов, на которые действующее законодательство не содержит разъяснений.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212107/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Антикоррупционный деловой совет: все внимание на выборы — честные и справедливые
Выборы-2021. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности
Выборы-2021. В МВД поступило 12 заявлений о нарушениях избирательного процесса
В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы»
Выборы-2021. ЦИК назвала дату проведения жеребьевки по размещению в бюллетенях
Выборы-2021. Шаирбек Ташиев получил письменное предупреждение от ЦИК
Выборы-2021. За рубежом началось формирование избирательных комиссий
Выборы-2021. За раздачу школьной формы кандидат получил предупреждение
Выборы-2021. Еще один кандидат-одномандатник получил письменное предупреждение
Выборы-2021. С «Ыйман Нуру» будет разбираться Госкомиссия по делам религий
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане отреагировали на&nbsp;слова Садыра Жапарова о&nbsp;Мургабе В Таджикистане отреагировали на слова Садыра Жапарова о Мургабе
В&nbsp;Кыргызстане могут повысить налоги на&nbsp;авто и&nbsp;имущество В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество
Кто&nbsp;он, новый глава Таможенной службы, и&nbsp;при чем тут Бакиев Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев
Что такое мяк? В&nbsp;соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с&nbsp;открытия школы Что такое мяк? В соцсетях обсуждают фотографию Садыра Жапарова с открытия школы
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
14:21
Выборы-2021. Вызывает вопросы агитация в соцсетях: почему? Выборы-2021. Вызывает вопросы агитация в соцсетях: поче...
14:04
Азиатский банк развития даст Кыргызстану $25 миллионов на закупку вакцин
14:00
Настоящий ад. Рассказ девушки, сбежавшей из рабства в Ираке
13:53
От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
13:39
ДТП с автобусом в Бишкеке. В больницы города госпитализировано 15 человек