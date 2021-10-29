Выборы-2021. Вызывает вопросы агитация в соцсетях: почему?

Эксперты ОФ «Общее дело» выявили ряд неудобств для кандидатов на период проведения агитационной кампании в преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По их словам, не отрегулированы механизмы агитации в социальных сетях. В частности, непонятно, в каком формате она должна проводиться, имеют ли право кандидаты публиковать бесплатно агитационные материалы на своих страницах в социальных сетях и кто будет нести ответственность за распространение агитационных материалов, не оплаченных из соответствующего избирательного фонда.

Можно ли проводить агитацию посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber. Все эти вопросы требуют ответов, на которые действующее законодательство не содержит разъяснений.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.