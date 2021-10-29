Выборы-2021. Эксперты опасаются, что внутренние мигранты не смогут проголосовать

Эксперты ОФ «Общее дело» отмечают в своем докладе, что так и осталась открытой проблема, связанная с обеспечением активного избирательного права внутренних мигрантов на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.

Они уточняют, что гражданин для включения в списки избирателей по одномандатному округу, помимо наличия активного избирательного права и биометрической регистрации, также должен быть членом местного сообщества, а именно у него должна быть прописка в этом округе, сделанная не менее чем за 90 дней до дня голосования.

Требование о прописке обуславливается необходимостью связи избирателя с округом.

Эксперты положительно оценили отмену формы № 2, однако указывают на то, что в законе не были предусмотрены иные механизмы, гарантирующие право голосовать. Для тех же студентов, внутренних трудовых мигрантов, жителей жилмассивов, членов избирательных комиссий, военнослужащих, лиц, работающих вахтовым методом.

«На практике это может привести к недовольству этих групп, которые фактически для того, чтобы проголосовать за кандидата по одномандатному округу, должны в день голосования выезжать по месту своей прописки в другие районы, области, что вызовет для них ряд затруднений и расходов», — говорится в докладе.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.