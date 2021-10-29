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Власть

Половина населения Кыргызстана оценивает отношения с Россией как хорошие

Половина населения Кыргызстана (50 процентов) оценила отношения с Россией как хорошие. Такие данные приведены в исследовании Международного республиканского института (IRI).

В то же время 31 процент считает, что сотрудничество Кыргызстана и России развивается очень плодотворно. 34 процента респондентов полагают, что лучше выстраиваются отношения с Турцией. 63 процента считают, что очень динамично развиваются отношения с Узбекистаном.

Отношения с Таджикистаном очень плохие, так считают 38 процентов опрошенных.

Не хорошими и не плохими охарактеризовал сотрудничество с США 31 процент респондентов. Девятнадцать процентов дали такую оценку сотрудничеству с Евросоюзом.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составила 1 тысячу 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212096/
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