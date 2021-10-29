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Власть

Аида Касымалиева будет исполнять обязанности спикера парламента

Заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева будет исполнять обязанности спикера. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что исполнять обязанности торага Аида Касымалиева будет до 28 ноября 2021 года в связи с выдвижением Таланта Мамытова в качестве кандидата на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку. Но 28 октября административный суд Бишкека восстановил Таланта Мамытова в списке кандидатов от «Ынтымака».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212095/
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