Выборы-2021. В МВД поступило 12 заявлений о нарушениях избирательного процесса

На сегодня в Министерство внутренних дел поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил подполковник МВД Султан Макилов.

По его словам, по одному заявлению поступило в Бишкеке, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, по два — в городе Оше и Чуйской области и четыре — в Нарынской области. По нарушениям правил агитации также вынесены письменные предупреждения нескольким кандидатам, идущим на выборы по одномандатным округам.

«В основном заявления касаются фактов преждевременной предвыборной агитации. Были также сообщения о подкупе и применении административного ресурса. Сейчас по всем заявлениям идет расследование. В день выборов безопасность будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников МВД. Кроме того, создано более 200 групп документирования из наиболее опытных сотрудников. Они будут фиксировать нарушения избирательного законодательства», — рассказал Султан Макилов.