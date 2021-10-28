Выборы-2021. С «Ыйман Нуру» будет разбираться Госкомиссия по делам религий

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК вынесла на заседание Центризбиркома коллективное обращение общественного объединения с просьбой отстранить политическую партию «Ыйман Нуру» от участия в парламентских выборах.

Как поясняют заявители, «Ыйман Нуру» нужно лишить права баллотироваться в Жогорку Кенеш в связи с созданием политической партии на религиозной и этнической основе.

Обращение подписали 122 человека. Они передали в ЦИК, а также властям страны скриншоты высказанных публично экс-депутатом парламента Турсунбаем Бакир уулу, Русланом Бекназаровым, Мыктыбеком Арстанбеком неоднозначных заявлений. Глава общественного движения «Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы» Гульзат Алиева заявляет, что эти люди устроили на нее травлю, а также угрожают суверенитету и светскости Кыргызской Республики.

Предствители КГОР отметили, что не в их компетенции выносить заключение, есть ли пропаганда экстремизма в предвыборной платформе партии или в заявлении этих кандидатов от других политорганизаций, и решили не удовлетворять заявление активистов. Члены Центризбиркома согласились с этим.

Рассмотреть вопрос предстоит ГКНБ и Госкомиссии по делам религий. ЦИК направила материалы в эти органы.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.