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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК назвала дату проведения жеребьевки по размещению в бюллетенях

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 октября проведет жеребьевку среди зарегистрированных политических партий и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам для определения очередности включения их в избирательный бюллетень. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что участие в ней могут принять кандидаты, уполномоченные представители политических партий и кандидатов по одномандатным избирательным округам, представители СМИ и общественные наблюдатели.

Жеребьевку проведут между партиями, баллотирующимися по единому избирательному округу, далее между одномандатниками, по каждому из 36 округов отдельно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212003/
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