Выборы-2021. За рубежом началось формирование избирательных комиссий

В связи с назначением выборов депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября за рубежом началось формирование окружных избирательных комиссий. Своих представителей могут направить сами избиратели, общественные объединения граждан КР, временно проживающих или находящихся за ее пределами, политические партии через Министерство иностранных дел.

Протокол о выдвижении кандидатур от собрания граждан в состав избирательной комиссии за рубежом необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К нему должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и подписями.

Выдвижение кандидатов от политических партий в состав избирательной комиссии за рубежом производится в соответствии с уставами. Представляется соответствующий документ, заверенный подписью руководителя политической партии и печатью.

К вышеуказанным документам прилагаются:

заявление кандидата о согласии работать в составе избирательной комиссии за рубежом и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;

копия паспорта;

биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);

контактные данные: адрес места жительства, телефоны (домашний, мобильный, электронная почта).

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, политических партий в состав избирательной комиссии за рубежом принимаются до 18.00 часов 5 ноября. В том числе в электронном виде.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.